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Транспорт

Началось благоустройство территорий вокруг станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" – Собянин

Началось благоустройство территорий вокруг станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" – Собянин

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Вокруг строящихся станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" начали благоустраивать территорию. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился подробностями.

Так, рядом со станцией "Пыхтино" Солнцевской линии метро появится безопасный и удобный проход к вестибюлям, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца. Работы выполнены уже на 70%.

Также обещают улучшить подходы и подъезды к станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Там все готово на 85%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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