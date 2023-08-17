Новый стандарт экстренной медпомощи представили в общественном штабе Собянина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доверенное лицо Сергея Собянина, директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал о новом московском стандарте экстренной медицинской помощи в рамках программной сессии по здравоохранению столицы. Мероприятие состоялось в общественном штабе Собянина на улице Покровке.

"Это новая идеология, потому что она меняет в принципе подход к диагностике пациента. Все диагностика, по возможности, она приезжает к пациенту", – сообщил Петриков.

Он пояснил, что благодаря новому стандарту экстренной помощи поступающие во флагманский центр пациенты проходят лечение и обследование за короткие сроки. Этого удалось достичь с помощью современного оснащения, продуманной логистики и цифровизации столичной системы здравоохранения.

Участие во встрече также принял главный врач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов, который напомнил, что флагманский центр при ней открылся в январе 2023 года. Благодаря его работе медикам удалось вылечить на 30% больше пациентов, а также улучшить качество помощи и провести значительное количество операций.

Всего в столице работают шесть флагманских центров, еще четыре строятся на базе городской клинической больницы имени Боткина, ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова и ГКБ № 1 имени Пирогова.

Одним из принципов нового стандарта экстренной помощи является пациентоориентированность. С близкими проходящих лечение работают социальные координаторы, психологи и сотрудники центров госуслуг.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе