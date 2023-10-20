Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Автодор" рекомендовал водителям быть особенно внимательными вечером 20 октября из-за дождя и мокрого снега.

Ландшафтный экопарк с лугом-трансформером появится на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.