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Новости

Новости

20 октября, 18:30

Город

Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Новости часа: школьники встретятся с известными спортсменами в рамках "Уроков с чемпионом"

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Автодор" рекомендовал водителям быть особенно внимательными вечером 20 октября из-за дождя и мокрого снега.

Ландшафтный экопарк с лугом-трансформером появится на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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