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20 октября, 12:45

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Одному из первых технопарков столицы исполнилось 10 лет

Одному из первых технопарков столицы исполнилось 10 лет

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Одному из первых технопарков Москвы, "Мосгормаш", в этом году исполнилось 10 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент на базе "Мосгормаша" работают 52 технологические компании. Резиденты выпускают умные счетчики, зарядки для электромобилей, нестандартное промышленное оборудование.

Сам комплекс расположен недалеко от станции метро "Варшавская". Четыре корпуса занимают площадь более 32 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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