"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 21–22 октября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода и снег с дождем. В субботу, 21 октября, температура воздуха днем составит 5 градусов. В воскресенье, 22 октября, столбики термометров покажут 3 градуса.

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