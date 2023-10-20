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Новости

Новости

20 октября, 15:30

Общество

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 21–22 октября

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 21–22 октября

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Треть загородных домов забронировали на Новый год в Московской области

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

"Актуальный репортаж": студенты ГИТИСа подготовили спектакли, чтобы помочь своему педагогу

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

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Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице в ночь на 21 октября

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 20 октября

Около 30% загородных домов забронировали на Новый год в Московской области

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода и снег с дождем. В субботу, 21 октября, температура воздуха днем составит 5 градусов. В воскресенье, 22 октября, столбики термометров покажут 3 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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