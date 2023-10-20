Собянин: многолетний проект реконструкции развязок на МКАД близится к завершению

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

"В районе Капотня возводится большая развязка, новая, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный. Четыре путепровода, четыре инженерных сооружения мы уже запустили, сдали. Еще осталось четыре. Они в достаточно высокой степени готовности. Поэтому считаю, что на месяца три раньше установленных сроков можно запустить эту развязку. То есть в марте месяце здесь должны машины уже поехать", – заявил мэр Москвы.

По словам гендиректора компании-подрядчика ОАО "МИКС" Фарита Хайдарова, дорожные работы осуществляются по графику. На объекте круглосуточно работают 450 человек. Он добавил, что транспортная развязка завершена на 85%. К марту все должно быть подготовлено к эксплуатации, добавил Хайдаров. Однако примыкающая улично-дорожная сеть будет завершена в мае – июне.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что работы по реконструкции развязки МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля стартовали в апреле 2021 года. В сентябре прошлого года был введен в эксплуатацию путепровод над МКАД длиной 115 метров с шестью полосами движения. В июле 2023 года были введены еще две эстакады-съезда с улица Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону улица Капотни.

В рамках реконструкции будет возведено 15,6 километра дорог, в том числе восемь искусственных сооружений протяженностью более 4,5 километра. Сейчас специалисты сооружают два путепровода через пути грузовой ветки Московской железной дороги, которая проходит вдоль внешней и внутренней сторон МКАД, а также две эстакады-съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в сторону центра и к торговому комплексу, эстакаду-съезд с внутренней стороны МКАД на боковой проезд в сторону Новоегорьевского шоссе. Помимо этого, в настоящее время проходит ремонт прямого хода МКАД и прилегающей улично-дорожной сети.

После завершения всех работ будет создан беспрепятственный выезд на МКАД с Южной рокады, а также съезды с МКАД и Южной рокады на Новогорьевское шоссе. Эксперты считают, что благодаря реконструированной развязке машины смогут проезжать на съездах в несколько раз быстрее в часы пик.

Ранее Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Градоначальник подчеркнул, что этот объект является сложным и важным. Данная развязка соединяет несколько важных улиц: Люблинскую, Краснодарскую, Ставропольскую. Новая развязка улучшит транспортную доступность четырех Юго-Восточного административного округа.

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