Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

На данный момент там строят два путепровода и три эстакады-съезда. Кроме того, для пешеходов появятся три перехода – подземный и два надземных. Реконструкция развязки обеспечит беспрепятственный съезд и выезд на МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.