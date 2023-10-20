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20 октября, 15:30

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Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

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Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте.

На данный момент там строят два путепровода и три эстакады-съезда. Кроме того, для пешеходов появятся три перехода – подземный и два надземных. Реконструкция развязки обеспечит беспрепятственный съезд и выезд на МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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