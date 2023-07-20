Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 22:15

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Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах

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Столичные ТЦ превращаются в общественные центры районов. Там открываются не только магазины, но спортивные и детские зоны, где можно с пользой провести время. Город готов поддержать такие площадки – они смогут получить гранты на обновление. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Свободные площади торговых центров стали занимать не только новые магазины. Интерес к пустующим после ухода зарубежных брендов квадратным метрам есть и у социальных учреждений, спортивных школ или других секций, которые проводят детские занятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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