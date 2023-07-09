Аналитики рассказали о восстановлении рынка коммерческой недвижимости в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рынок коммерческой недвижимости в России начал восстанавливаться после стабилизации трафика покупателей не взирая на высокий уровень вакантности в крупных объектах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Mall Index.

Согласно показателям Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, в Москве с 26 июня по 2 июля индекс снизился на 2% ниже значения, которое было зафиксировано за тот же период в прошлом году, в Санкт-Петербурге он оказался сопоставимым.

При этом значительных изменений между 2019 (26%) и текущим годом (25%) не было зафиксировано, указано в публикации.

Отмечается, что с учетом ряда отрицательных факторов, которые оказывают влияние на российскую экономику, эта тенденция считается положительной.

Эксперты рынка добавили, что показатели вакантности коммерческих помещений в столице и Санкт-Петербурге по сравнению с концом 2022 года немного сократились. По их словам, рынок России адаптируется и на него в том числе начали выходить бренды из дружественных стран, что в будущем может привести к положительной динамике.

К концу 2023 года вакантность в Москве может уменьшиться с 14,2% до 13%, а в Санкт-Петербурге с 9,1% до 6%, добавили они.

Аналитики отметили, что в сегменте стрит-ретейла в данный момент порядка 10% помещений не заняты, но распределение пустых площадей по российскому рынку идет неравномерно, они также призвали не ждать изменений в третьем квартале этого года.

Кроме того, рынок особо не развивается на фоне дефицита качественного предложения и отсутствия ввода новых объектов, сказали аналитики.

Ранее сообщалось, что более 100 магазинов турецкого мебельного бренда Kelebek планируют открыть в России в течение пяти лет. Как отмечал директор импортера турецкой мебели в РФ Денис Разумов, компания в том числе проводила переговоры с партнерами о размещении мебельных фабрик на территории РФ.

Приобретение фабрик, на которых до этого производилась мебель для ушедшего с российского рынка бренда IKEA, не рассматривалось, подчеркнул директор. При этом есть вероятность, что магазины Kelebek появятся на торговых площадях, где до этого находился шведский бренд.



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