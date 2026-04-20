20 апреля, 18:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о городской поддержке московских изобретателей
Москва остается лидером в поддержке изобретателей и предприятий. Почти 35% всех российских патентов оформлено в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что в 2025 году в стране было зарегистрировано свыше 30 тысяч патентов, из них почти 10 тысяч – в Москве.
По словам гендиректора фонда "Московский инновационный кластер" Алексея Парабучева, основные направления для патентования у московских компаний связаны с медициной.
