Сергей Собянин рассказал о городской поддержке московских изобретателей

Москва остается лидером в поддержке изобретателей и предприятий. Почти 35% всех российских патентов оформлено в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в 2025 году в стране было зарегистрировано свыше 30 тысяч патентов, из них почти 10 тысяч – в Москве.

По словам гендиректора фонда "Московский инновационный кластер" Алексея Парабучева, основные направления для патентования у московских компаний связаны с медициной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.