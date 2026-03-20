Сергей Собянин рассказал, какие продукты питания производят в Москве

Москва входит в тройку лидеров среди российских регионов по объему производства продуктов питания. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, в этой сфере в городе на данный момент работает около 360 предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Столица производит самые разные продукты – от детского молока до полезных снеков.

Местные заводы и фабрики выпускают каждую шестую тонну хлебобулочных изделий в России, каждую восьмую тонну колбасы и каждую шестнадцатую тонну шоколада и кондитерских изделий.

