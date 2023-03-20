Собянин: филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать первых пациентов. Его реконструкция проходила по новому московскому стандарту, который уже успел стать брендом столичного здравоохранения. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

По словам мэра, теперь около 40 тысяч москвичей смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. А оказывать ее будут врачи восьми специальностей.

Всего же обновленное 4-этажное здание рассчитано на прием почти 600 человек в смену. Для пациентов там обустроены зоны комфортного ожидания с мягкой мебелью и кулерами, а для врачей и медсестер – комнаты отдыха.

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