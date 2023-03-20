Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 19:00

Город

Собянин: филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Собянин: филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Новости часа: страны ЕС договорились направить Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Новости часа: РФ рассматривает открытие прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР

Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Новости часа: станция метро "Аэропорт Внуково" готова почти на 60%

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Собянин: столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково и горожанам экономить время на поездках

Филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать первых пациентов. Его реконструкция проходила по новому московскому стандарту, который уже успел стать брендом столичного здравоохранения. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

По словам мэра, теперь около 40 тысяч москвичей смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. А оказывать ее будут врачи восьми специальностей.

Всего же обновленное 4-этажное здание рассчитано на прием почти 600 человек в смену. Для пациентов там обустроены зоны комфортного ожидания с мягкой мебелью и кулерами, а для врачей и медсестер – комнаты отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика