19 ноября, 23:45Город
Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 26 000 человек приняли участие в программе "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей", рассказал Сергей Собянин.
Более 20 000 обучающихся в столичных школах приняли участие в обучении на автогородке "Лаборатория безопасности" с начала 2023 года, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Более 300 зайцев выпустили в дикую природу в ТиНАО за 2 года, указывается на сайте мэра Москвы.