Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 23:45

Город

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 26 000 человек приняли участие в программе "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей", рассказал Сергей Собянин.

Более 20 000 обучающихся в столичных школах приняли участие в обучении на автогородке "Лаборатория безопасности" с начала 2023 года, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Более 300 зайцев выпустили в дикую природу в ТиНАО за 2 года, указывается на сайте мэра Москвы.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортэкологиявидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика