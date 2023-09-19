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19 сентября, 22:45

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Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

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Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

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Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Сергей Собянин открыл парк, который создали в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в столичном районе Нагатино-Садовники. На месте пустыря на юге Москвы меньше чем за семь месяцев сделали зону отдыха.

На левом берегу Жужи создали многофункциональную спортивную зону с площадками, на которых можно заниматься разными видами спорта. Также на территории парка обустроили еще 14 спортивных площадок. Помимо этого, сделали тематическую детскую площадку "Логово разбойника".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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