19 сентября, 22:45Город
Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи
Сергей Собянин открыл парк, который создали в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в столичном районе Нагатино-Садовники. На месте пустыря на юге Москвы меньше чем за семь месяцев сделали зону отдыха.
На левом берегу Жужи создали многофункциональную спортивную зону с площадками, на которых можно заниматься разными видами спорта. Также на территории парка обустроили еще 14 спортивных площадок. Помимо этого, сделали тематическую детскую площадку "Логово разбойника".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.