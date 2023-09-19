Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи судов приняли причалы Северного и Южного речных вокзалов за лето. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве текущая заболеваемость коронавирусом в несколько раз меньше, чем год назад. Это данные Депздрава.

Годовой план по строительству недвижимости в столице выполнен досрочно. Об этом заявили городские власти.