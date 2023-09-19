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Новости

Новости

19 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей – Собянин

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Новости часа: в Москве подготовили к зиме 56 снегосплавных пунктов

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи судов приняли причалы Северного и Южного речных вокзалов за лето. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве текущая заболеваемость коронавирусом в несколько раз меньше, чем год назад. Это данные Депздрава.

Годовой план по строительству недвижимости в столице выполнен досрочно. Об этом заявили городские власти.

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