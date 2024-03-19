Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Москвичи воспользовались сервисом "Мои госпитализации" свыше 2,5 миллиона раз. С 2024 года такая возможность появилась в электронной медкарте. Сергей Собянин отметил, что чаще всего пациенты изучали свои назначения, результаты исследований, а также историю госпитализации.

Особенность сервиса заключается еще и в том, что пациент может зайти в свою медкарту и посмотреть весь ход обследований и лечения, когда он поступает в стационар или находится в клиническом отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.