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19 марта, 11:15

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Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

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Москвичи воспользовались сервисом "Мои госпитализации" свыше 2,5 миллиона раз. С 2024 года такая возможность появилась в электронной медкарте. Сергей Собянин отметил, что чаще всего пациенты изучали свои назначения, результаты исследований, а также историю госпитализации.

Особенность сервиса заключается еще и в том, что пациент может зайти в свою медкарту и посмотреть весь ход обследований и лечения, когда он поступает в стационар или находится в клиническом отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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