Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 17:15

Новости

В Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации

В Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации

Новости часа: "Спутник Технополис" открыл в Москве новый центр по разработке лекарств

В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В столичных парках завершился летний сезон – Собянин

В ТиНАО завершают строительство нового дублера Боровского Шоссе

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Сергей Собянин: приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Собянин рассказал об итогах первой недели работы новых станций салатовой линии метро

Новости часа: Собянин поделился планами дальнейшего развития программы "Сделано в Москве"

В Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Система делает непрямой массаж, освобождая медикам руки. Установка аппарата занимает всего 20 секунд. Его можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях.

При этом у аппарата нет аналогов в России, а по сравнению с иностранными разработками, он имеет много преимуществ.

Теперь этот аппарат планируют связать с системой ИВЛ, чтобы получился уникальный реанимационный комплекс. Подробнее – в эфире "Москва 24".

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика