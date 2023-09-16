В Москве разработали уникальный аппарат для запуска сердца при реанимации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Система делает непрямой массаж, освобождая медикам руки. Установка аппарата занимает всего 20 секунд. Его можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях.

При этом у аппарата нет аналогов в России, а по сравнению с иностранными разработками, он имеет много преимуществ.

Теперь этот аппарат планируют связать с системой ИВЛ, чтобы получился уникальный реанимационный комплекс. Подробнее – в эфире "Москва 24".