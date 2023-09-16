В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который начнется 23 сентября. В рамках фестиваля одновременно будут работать 130 площадок с познавательными активностями.

Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, этот просветительский марафон будет интересен не только для взрослых, но и для детей. Мэр напомнил, что в быстроменяющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, инвестировать, и избежать уловок мошенников.

В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, деловые игры и кинолекторий. Участие во всех мероприятиях бесплатное.