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16 сентября, 14:30

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В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

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В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который начнется 23 сентября. В рамках фестиваля одновременно будут работать 130 площадок с познавательными активностями.

Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, этот просветительский марафон будет интересен не только для взрослых, но и для детей. Мэр напомнил, что в быстроменяющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, инвестировать, и избежать уловок мошенников.

В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, деловые игры и кинолекторий. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

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