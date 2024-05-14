Новости часа: Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 50 столичных школах в 2024 году начнется капитальный ремонт. О старте масштабной городской программы написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники СКР задержали в Москве двух сотрудников клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique.

В начале следующей недели на термометрах в московском регионе будет до плюс 20 градусов, а во второй половине возможна еще одна волна холода, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

