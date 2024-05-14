Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Новости часа: Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Новости часа: почти 800 событий прошло на площадках "Вместе с культурой" в мае

Новости часа: в Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Новости часа: площадки сервиса "Вместе с культурой" пользуются спросом у москвичей

Новости часа: программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

"Мой район. Новости": кассы единых билетов на водный транспорт появятся в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 50 столичных школах в 2024 году начнется капитальный ремонт. О старте масштабной городской программы написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники СКР задержали в Москве двух сотрудников клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique.

В начале следующей недели на термометрах в московском регионе будет до плюс 20 градусов, а во второй половине возможна еще одна волна холода, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

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