Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов ТиНАО позволит дублер Калужского шоссе. Его строительство уже завершено примерно на половину, а один из участков даже открыли для проезда.

Как отметил Сергей Собянин, развитие ТиНАО идет быстрыми темпами. Кроме жилья, там строятся уникальные объекты. Например, в поселении Вороновском открылся самый крупный в стране госархив. Почти всю работу там выполняют роботы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.