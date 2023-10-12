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12 октября, 08:00

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Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

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Улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов ТиНАО позволит дублер Калужского шоссе. Его строительство уже завершено примерно на половину, а один из участков даже открыли для проезда.

Как отметил Сергей Собянин, развитие ТиНАО идет быстрыми темпами. Кроме жилья, там строятся уникальные объекты. Например, в поселении Вороновском открылся самый крупный в стране госархив. Почти всю работу там выполняют роботы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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