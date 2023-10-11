Автобусы КМ завершили работу на участке от метро "Дубровка" до "Люблина" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа бесплатных компенсационных автобусов на участке от станции метро "Дубровка" до "Люблина" завершена. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график. Он добавил, что вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку.

Столкновение двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд с пассажирами.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин сообщил, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили.

Пассажиров предупреждали, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыли, а поезда не ходили между станциями "Люблино" и "Дубровка". Для этого москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро "Дубровка" до "Люблина".

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановили