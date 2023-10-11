Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график, сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку. Для проверки по линии сперва пустили два поезда без пассажиров.

ЧП на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин сообщил, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили.

Пассажиров предупреждали, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходили между станциями "Люблино" и "Дубровка". В связи с этим москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро "Дубровка" до "Люблина".

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы