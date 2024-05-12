Мэр Москвы осудил обстрел жилого дома в Белгороде со стороны Украины

В своем телеграм-канале Сергей Собянин осудил обстрел многоквартирного дома в Белгороде и назвал это жестоким и целенаправленным актом.

Тем временем заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что Москва направила в регион 10 врачебных бригад скорой помощи. Вместе с ними поехали и специалисты в области реаниматологии, травматологии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.