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12 мая, 16:15

Новости

Мэр Москвы осудил обстрел жилого дома в Белгороде со стороны Украины

Мэр Москвы осудил обстрел жилого дома в Белгороде со стороны Украины

Сергей Собянин сообщил об отправке столичных медиков в Белгород

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В своем телеграм-канале Сергей Собянин осудил обстрел многоквартирного дома в Белгороде и назвал это жестоким и целенаправленным актом.

Тем временем заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что Москва направила в регион 10 врачебных бригад скорой помощи. Вместе с ними поехали и специалисты в области реаниматологии, травматологии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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