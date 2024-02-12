Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,2 тысячи различных видов животных обитают в Московском зоопарке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы столицы контролируют состояние дорог в связи с ледяным дождем. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В Москве 11 новостроек по программе реновации поставлены на кадастровый учет в январе. Это данные Росреестра.