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Новости

Новости

12 февраля, 18:00

Новости

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

"Цифра дня": 150 тысяч

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 1,2 тысячи различных видов животных обитают в Московском зоопарке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы столицы контролируют состояние дорог в связи с ледяным дождем. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В Москве 11 новостроек по программе реновации поставлены на кадастровый учет в январе. Это данные Росреестра.

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