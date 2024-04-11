11 апреля, 18:00Новости
Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковки на территории четырех московских больниц расширят во время благоустройства. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Первую в Москве верфь строят в Нагатине. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Московском регионе на пятницу, 12 апреля. Об этом предупредили синоптики.