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Новости

11 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Сергей Собянин осмотрел новое здание для работы мировых судей в Ново-Переделкине

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

"Мой район. Новости": в Крылатском создадут ботанический сад Сеченовского университета

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковки на территории четырех московских больниц расширят во время благоустройства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первую в Москве верфь строят в Нагатине. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Московском регионе на пятницу, 12 апреля. Об этом предупредили синоптики.

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