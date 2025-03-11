Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поблагодарил силы ПВО Минобороны РФ за работу при отражении атаки украинских БПЛА.

По словам мэра Москвы, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников, которые летели на столицу и некоторые регионы.

В свою очередь, заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков заявил, что в Москве в результате атак БПЛА был поврежден дом 27 на Домодедовской улице. Здание получило незначительные повреждения кровли и остекления. В результате ЧП никто не пострадал.

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