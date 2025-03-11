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Новости

11 марта, 09:45

Новости

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Собянин: еще пять направлявшихся к Москве беспилотников ликвидированы

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поблагодарил силы ПВО Минобороны РФ за работу при отражении атаки украинских БПЛА.

По словам мэра Москвы, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников, которые летели на столицу и некоторые регионы.

В свою очередь, заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков заявил, что в Москве в результате атак БПЛА был поврежден дом 27 на Домодедовской улице. Здание получило незначительные повреждения кровли и остекления. В результате ЧП никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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