Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости построят на территории бывшего завода ЗИЛ. Масштабными планами на 2024 год поделился Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы в своем телеграм-канале, это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. В 2023 году специалисты выполнили план по введению в эксплуатацию порядка 546,5 тысячи квадратных метров недвижимости, включая три детских сада на 570 мест. Кроме того, удалось завершить благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала.

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