10 октября, 15:15Город
Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока
Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.
Закончить работы удалось на месяц раньше срока. Новая дорога должна разгрузить Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар, а транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов города.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.