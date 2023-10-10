Предстоящая ночь в Московском регионе может стать самой холодной с начала осени

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на среду, 11 октября, может опуститься до -4 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночью в Москве ожидается от 0 до -2 градусов, в Московской области – до -4 градусов.

"Большая вероятность, что она будет самой холодной с начала осени", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Низкие температурные значения в Москве сохранятся и утром 11 октября. Однако во второй половине дня воздух прогреется до 7–9 градусов.

Скорость порывов ветра в среду не превысит 15 метров в секунду. Большая часть дня пройдет без осадков.

В предстоящие выходные, 14 и 15 октября, в Москве ожидается значительное повышение температуры. Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщила, что средняя суточная температура в воскресенье будет колебаться в диапазоне от 10 до 12 градусов. Однако в начале следующей недели в город снова придет похолодание.



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