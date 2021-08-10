Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и рассказал о планах реконструировать историческое здание театра.

Эта площадка позволит обновить репертуар: у режиссеров и актеров появятся возможности, которых раньше не было.

В настоящее время животных знакомят с новыми стенами. Чтобы они не боялись, их угощают лакомством. Одним из первых на площадку вышел кот Иван.

Подробнее о том, понравилось ли ему и когда можно будет увидеть обновленный репертуар, – в эфире телеканала Москва 24.