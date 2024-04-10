Новости часа: Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы. Александр Молотков покинул пост главы по собственной инициативе, на его место назначена Ирина Каклюгина, которая ранее занимала пост вице-губернатора Подмосковья.

В Москве производство бумаги и бумажных изделий выросло более чем в четыре раза, заявил комплекс экономической политики.

Аномально жаркая погода в Москве продержится до 14 апреля. Об аномальных для апреля погодных условиях предупредил МЧС РФ.