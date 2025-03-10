Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологии при строительстве по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые технологии в строительстве домов по программе реновации позволили сократить сроки на 30–50%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Отопление в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

За два года в гибридных операционных НИИ имени Склифосовского было выполнено почти 2,5 тысячи операций, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.