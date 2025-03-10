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Новости

10 марта, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологии при строительстве по реновации

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологии при строительстве по реновации

Новости часа: на улицах Москвы установлено 4 тыс историко-патриотических указателей

Новости часа: Собянин сообщил, что москвичи смогут выбрать новые спортивные проекты

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

Собянин рассказал о строительстве станции метро "Звенигородская"

Собянин рассказал о реконструкции дорожной инфраструктуры по программе КРТ

Собянин сообщил о старте реставрации Ростокинского акведука

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые технологии в строительстве домов по программе реновации позволили сократить сроки на 30–50%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Отопление в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

За два года в гибридных операционных НИИ имени Склифосовского было выполнено почти 2,5 тысячи операций, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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