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10 января, 16:15

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Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

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Велопешеходный мост запустили в Нагатинском Затоне. Теперь у москвичей появилось множество новых маршрутов для прогулок. Сергей Собянин поблагодарил специалистов за проделанную работу и пообщался с местными жителями.

Прямой маршрут через новый мост занимает несколько минут. Благодаря этому путь от метро до причала стал проще и удобнее. Ожидается, что ежедневно объектом будут пользоваться порядка 10 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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