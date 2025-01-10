Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Велопешеходный мост запустили в Нагатинском Затоне. Теперь у москвичей появилось множество новых маршрутов для прогулок. Сергей Собянин поблагодарил специалистов за проделанную работу и пообщался с местными жителями.

Прямой маршрут через новый мост занимает несколько минут. Благодаря этому путь от метро до причала стал проще и удобнее. Ожидается, что ежедневно объектом будут пользоваться порядка 10 тысяч человек.

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