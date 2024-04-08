Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:15

Новости

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" в Москве завершат в 2024 году

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца 2024 года

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" находится на финальной стадии

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Собянин: дворец культуры завода "Серп и Молот" станет современным арт-кварталом

Собянин: в 2024 году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концертная площадка и галерея появятся во дворце культуры завода "Серп и Молот". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Систему теплоснабжения в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские больницы перешли на новое меню. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика