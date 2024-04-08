Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концертная площадка и галерея появятся во дворце культуры завода "Серп и Молот". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Систему теплоснабжения в Москве перевели на минимальные параметры из-за потепления. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские больницы перешли на новое меню. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.