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08 апреля, 07:45

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Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

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Московские медики заполнили почти полмиллиона протоколов с помощью голосового ввода. Это стало возможно благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ), рассказал Сергей Собянин.

Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание, например, лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей.

Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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