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07 декабря, 22:15

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Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам

Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам

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Люберецкие очистные сооружения теперь соответствуют лучшим экологическим стандартам. Там завершили основные работы масштабной реконструкции. Сточные воды полностью обеззараживают перед сбросом, а из осадков делают искусственную биопочву для рекультивации мусорных полигонов. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра предприятия.

Как добились таких результатов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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