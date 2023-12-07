Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам

Люберецкие очистные сооружения теперь соответствуют лучшим экологическим стандартам. Там завершили основные работы масштабной реконструкции. Сточные воды полностью обеззараживают перед сбросом, а из осадков делают искусственную биопочву для рекультивации мусорных полигонов. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра предприятия.

Как добились таких результатов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.