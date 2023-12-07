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07 декабря, 08:00

Транспорт

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

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В Москве построят еще три городских вокзала – Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Проект планировки территорий, прилегающих к МЦД-3, утвердил Сергей Собянин. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Работы пройдут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная. В рамках проекта возведут западный вестибюль станции МЦК Лихоборы, а от Аргуновской улицы к станции МЦД-3 Останкино проложат трамвайную линию протяженностью 3,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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