Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

На Люберецких очистных сооружениях завершили основные работы масштабной реконструкции, которая длится 10 лет. Теперь станция соответствует лучшим экологическим стандартам.

Там работает мини-ТЭС на биогазе, который вырабатывается в процессе очистки стоков. Она обеспечивает 50% потребностей станции в электроэнергии. Часть осадка, который образуется в процессе очистки воды, перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов ТБО. На очистных сооружениях побывал Сергей Собянин.

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