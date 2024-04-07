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07 апреля, 22:45

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Новости часа: первый дом по реновации передали под заселение в Соколиной Горе

Новости часа: первый дом по реновации передали под заселение в Соколиной Горе

Новости часа: Собянин рассказал о 70-летии депо "Красная Пресня"

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья 7 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: производство машин и оборудования в Москве за 5 лет выросло в 5 раз

Собянин: помощь города при переезде по реновации получили 115 тыс человек

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый дом, построенный по программе реновации в столичном районе Соколиная Гора, передали под заселение жителями. Это информация Сергея Собянина.

Фестиваль колледжей города объединил свыше 200 мероприятий для более чем 170 специальностей. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

По данным Дептранса, для более удобного доступа пассажиров к станциям МЦД-4 были внесены изменения в 20 маршрутов наземного транспорта.

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