Новости часа: первый дом по реновации передали под заселение в Соколиной Горе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый дом, построенный по программе реновации в столичном районе Соколиная Гора, передали под заселение жителями. Это информация Сергея Собянина.



Фестиваль колледжей города объединил свыше 200 мероприятий для более чем 170 специальностей. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.



По данным Дептранса, для более удобного доступа пассажиров к станциям МЦД-4 были внесены изменения в 20 маршрутов наземного транспорта.