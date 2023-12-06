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06 декабря, 15:00

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Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тысяч рабочих мест. По словам мэра столицы, инвесторы построят три центра в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

На маршруте м2 в столице начали работать электробусы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 200 тысяч москвичей уже проголосовали за выбор имени маленькой панде. Согласно результатам опроса, лидирует имя Катюша.

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