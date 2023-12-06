Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тысяч рабочих мест. По словам мэра столицы, инвесторы построят три центра в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

На маршруте м2 в столице начали работать электробусы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 200 тысяч москвичей уже проголосовали за выбор имени маленькой панде. Согласно результатам опроса, лидирует имя Катюша.