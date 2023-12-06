06 декабря, 15:00Город
Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тысяч рабочих мест. По словам мэра столицы, инвесторы построят три центра в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.
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