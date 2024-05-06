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06 мая, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

"Мой район. Новости": благоустройство улицы Генерала Белова завершат в июле 2024 года

Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин рассказал о планах по благоустройству около восьми новых станций метро

Новости часа: пять медучреждений Минздрава подключились к ЕМИАС

"Мой район. Новости": Голутвинский газопровод-дюкер реконструировали в Москве

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве во время месячника благоустройства привели в порядок все городские объекты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 270 культурных событий пройдет в московских парках в День Победы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Около 140 экскурсий и 80 мастер-классов запланировано в новом сезоне проекта "Открой#Моспром". Информацию публикуют на mos.ru.

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