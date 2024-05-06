Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве во время месячника благоустройства привели в порядок все городские объекты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 270 культурных событий пройдет в московских парках в День Победы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Около 140 экскурсий и 80 мастер-классов запланировано в новом сезоне проекта "Открой#Моспром". Информацию публикуют на mos.ru.