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Новости

05 декабря, 07:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о планах развития города в прямом эфире

Сергей Собянин рассказал о планах развития города в прямом эфире

Новости часа: в метро к 2030 году на всех линиях заменят старые вагоны на новые

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

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Развитие транспорта, образования, а также здравоохранения, городской инфраструктуры и многие другие темы затронули в большом интервью с Сергеем Собяниным. На вопросы москвичей мэр ответил в прямом эфире.

Например, в начале 2025 года жители Коммунарки смогут быстрее добираться до центра Москвы – на Троицкой линии метро откроются новые станции от "Новаторской" до "ЗИЛа". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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