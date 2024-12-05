Сергей Собянин рассказал о планах развития города в прямом эфире

Развитие транспорта, образования, а также здравоохранения, городской инфраструктуры и многие другие темы затронули в большом интервью с Сергеем Собяниным. На вопросы москвичей мэр ответил в прямом эфире.

Например, в начале 2025 года жители Коммунарки смогут быстрее добираться до центра Москвы – на Троицкой линии метро откроются новые станции от "Новаторской" до "ЗИЛа". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.