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05 апреля, 14:15

Новости

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

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5 апреля в столице на МЦД-4 открыли северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити. Он позволит на 40% увеличить количество пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теперь путь пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до станции сократится в восемь раз, а работники делового центра смогут быстрее попадать из одной части района в другую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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