Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

5 апреля в столице на МЦД-4 открыли северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити. Он позволит на 40% увеличить количество пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теперь путь пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до станции сократится в восемь раз, а работники делового центра смогут быстрее попадать из одной части района в другую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.