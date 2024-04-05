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05 апреля, 11:45

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Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

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Участникам московских экспортных акселераторов удалось заключить контракты на 1,7 миллиарда рублей за 2023 год. Выпускниками спецпрограмм при поддержке города стали более 600 предпринимателей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Многие компании выходят на зарубежные рынки впервые. Начинающие экспортеры заключили контракты на сумму более 200 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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