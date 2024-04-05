Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Участникам московских экспортных акселераторов удалось заключить контракты на 1,7 миллиарда рублей за 2023 год. Выпускниками спецпрограмм при поддержке города стали более 600 предпринимателей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Многие компании выходят на зарубежные рынки впервые. Начинающие экспортеры заключили контракты на сумму более 200 миллионов рублей.

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