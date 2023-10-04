04 октября, 23:45Общество
Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Рабочий погиб после падения с высоты пятого этажа на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Столичная прокуратура сообщила о происшествии.
Стартовал прием заявок на Всероссийскую Сеченовскую олимпиаду школьников. Соответствующая информация появилась на сайте университета.