Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рабочий погиб после падения с высоты пятого этажа на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Столичная прокуратура сообщила о происшествии.

Стартовал прием заявок на Всероссийскую Сеченовскую олимпиаду школьников. Соответствующая информация появилась на сайте университета.