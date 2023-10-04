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Новости

04 октября, 23:45

Общество

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: завершен монтаж конструкций будущего Национального космического центра

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Новости часа: дождь и сильный ветер ожидают в Москве 4 октября

Новости часа: в Москве завершили монтаж основных конструкций НКЦ

Собянин рассказал, какие социальные объекты открыты в Москве за 5 лет

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рабочий погиб после падения с высоты пятого этажа на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Столичная прокуратура сообщила о происшествии.

Стартовал прием заявок на Всероссийскую Сеченовскую олимпиаду школьников. Соответствующая информация появилась на сайте университета.

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