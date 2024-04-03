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03 апреля, 23:55

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о двух погибших из-за непогоды в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о двух погибших из-за непогоды в Москве

Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве – Собянин

Новости часа: призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" составил 50 млн руб

Собянин сообщил, что из-за непогоды в Москве пострадали 17 человек

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Новости часа: открыт прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят – мэр Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за сильного ветра в Москве два человека погибли, еще 15 пострадали. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер в Москве сохранится до 3:00 4 апреля. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Выставка "Мотовесна", где представят стенд московского транспорта, пройдет в "Экспоцентре" с 5 по 7 апреля. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

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