Новости часа: Собянин сообщил о двух погибших из-за непогоды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за сильного ветра в Москве два человека погибли, еще 15 пострадали. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер в Москве сохранится до 3:00 4 апреля. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Выставка "Мотовесна", где представят стенд московского транспорта, пройдет в "Экспоцентре" с 5 по 7 апреля. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.