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Новости

Новости

03 апреля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии московского метро готова на 33%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала 2024 года демонтировали 23 расселенных дома в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На Московском кинофестивале пройдут показы более 230 фильмов. Об этом рассказали в отборочной комиссии ММКФ.

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