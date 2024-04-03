03 апреля, 00:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии московского метро готова на 33%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
С начала 2024 года демонтировали 23 расселенных дома в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
На Московском кинофестивале пройдут показы более 230 фильмов. Об этом рассказали в отборочной комиссии ММКФ.