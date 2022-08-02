Собянин: реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат ко Дню города

Лесопарк "Кусково" планируют восстановить ко Дню города. Об этом сообщил Сергей Собянин. После реконструкции "Кусково" станет местом притяжения столичных спортсменов. Там появятся веломаршруты с пунктами проката, беговые дорожки, зоны для воркаута и йоги.

Собянин рассказал, что в парке сделают хорошие детские площадки, отреставрируют стадион "Фрезер", памятники архитектуры. На объекте также высадят новые деревья и оборудуют освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

