Москва побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за Сутки

В Москве обнаружили 5358 новых случаев заражения коронавирусом. Пока эта рекордная цифра за сутки с начала распространения коронавируса в городе.

Общее количество заболевших превысило 62,5 тысячи. По информации столичного Оперативного штаба, резкий рост связан с тем, что результаты тестов теперь получают в несколько раз быстрее.

608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки. С начала пандемии из больниц выписали уже свыше 6 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при снижении заболеваемости ограничения можно будет снять в середине мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.