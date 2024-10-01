Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Открылась регистрация на пятый поток "Академии инноваторов", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Принять участие в международной непрерывной программе поддержки и развития технологических предпринимателей могут все желающие с 14 лет. Так, "Академия" выберет лучшие проекты и даст экспертное сопровождение для их последующего продвижения.

Отмечается, что за 2 месяца, которые есть у участников "Академии", можно создать действительно хороший бизнес-продукт, а также найти своих единомышленников, заказчиков, протестировать бизнес-идею и даже выйти в пилоты и привлечь инвестиции.

Среди проектов все больше продуктов от студентов, не только из Москвы, но и со всей страны. Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

